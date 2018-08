Es gibt viele Neuigkeiten beim ESVÖ

Neue Kommunikationsstrategie und nationale Regelwerke

Im Anschluss an den formalen Teil der Generalversammlung wurde in einer Arbeitsgruppe mit den Delegierten über operative Themen des Verbands gesprochen. Unter anderem wurde die Anpassung der Kommunikationsstrategie und der Online-Präsenz des ESVÖ diskutiert. Man wird in Zukunft den Auftritt über den Kurznachrichtendienst Twitter erneuern und an einer Neuauflage der Website mit den Mitgliedern arbeiten. Weiteres Thema in der Arbeitsgruppe war die Erstellung von nationalen eSport-Regelwerken und die Zertifizierung von externen Turnieren durch den eSport-Verband. Man möchte hier an den bereits in diesem Jahr veröffentlichten allgemeinen Verhaltenskodex ansetzen und in naher Zukunft allgemeine Regelwerke zur Verfügung stellen. Für die Zertifizierung wird ein Bewertungsrahmen mit den Mitgliedern erstellt.