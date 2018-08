Chile wollte Osterinsel 1937 an Nazis verkaufen

Chile wollte im Jahr 1937 die Osterinsel an Nazi-Deutschland verkaufen, um Gelder für die Finanzierung von zwei Kreuzern zu lukrieren. Dies geht aus einem in Bälde erscheinenden Buch des chilenischen Historikers und Journalisten Mario Amoros hervor, wie die spanische Tageszeitung „El Pais“ am Mittwoch berichtete.