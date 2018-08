WEGA-Einsatz in Wien - wegen zerplatztem Ballon

Großeinsatz mit Unterstützung der WEGA am Donnerstagvormittag in der Stromstraße im Wiener Bezirk Brigittenau: Ein besorgter Anrainer hatte laut Informationen der „Krone“ einen Schuss gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten daraufhin mit schwerem Gerät und in Vollmontur zum Einsatzort aus. Der „Übeltäter“ war bald ausgemacht und offenbar etwas „dünnhäutig“ gewesen: Ein zerplatzter Luftballon war schlussendlich Grund für den Einsatz …