T-Mobile schluckt UPC: Der Frontalangriff auf A1

UPC-Mitarbeiter ziehen in T-Mobile-Zentrale um

Ein Großteil der UPC-Mitarbeiter wird in die Zentrale der T-Mobile umziehen. Das sogenannte T-Center in Nähe des ehemaligen Wiener Schlachthofes St- Marx wurde laut Bierwirth in den Euphoriephasen des Mobilfunks zu großzügig dimensioniert, daher gebe es nun kein Platzproblem.