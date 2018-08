Handy-Verbot in vielen steirischen Schulen

Frankreich hat ein flächendeckendes Handy-Verbot an Schulen erlassen. In der Steiermark können die Schulen selbst entscheiden - per Hausordnung. So gibt es etwa in Graz die Neue Sportmittelschule Bruckner, wo die Mobiltelefone morgens in die Schülerspinde gesperrt werden müssen. Gegen ein generelles Verbot, wie in Frankreich, gibt es allerdings Widerstand.