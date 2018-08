Manchester-Täter 2014 von britischer Navy gerettet

22 Menschen, darunter sieben Kinder, getötet

Drei Jahre später, am 22. Mai 2017 sprengte sich Salman Abedi in der Konzerthalle von Manchester in den Luft und riss 22 Menschen mit in den Tod. Manchester war sein Geburtsort, seine Eltern waren vor dem Gaddafi-Regime in Libyen geflüchtet. Das Attentat geschah nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande. Es war der blutigste von insgesamt fünf Terroranschlägen auf britischem Boden im Jahr 2017. Auch sieben Kinder, das jüngste Mädchen erst acht Jahre alt, waren unter den Todesopfern. Hunderte wurden verletzt.