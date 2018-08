Klimaanlage kaputt: Zehn Kinder in Bus kollabiert

In Norddeutschland sind am Montag in einem Reisebus nahe der Stadt Oldenburg mehrere Kinder kollabiert, nachdem in dem Fahrzeug die Klimaanlage ausgefallen war. Die brütende Hitze war für zehn Schüler im Alter zwischen elf und zwölf Jahren, die auf dem Rückweg von einem Ausflug in einen Vergnügungspark waren, zu stark. Sie wurden in ein Spital gebracht.