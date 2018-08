Einfach grandios: Jubel um junge Sopranistin

Ihre Klangkraft und die außergewöhnliche Intensität sind Asmik Grigorian wohl in die Wiege gelegt: Der Vater ein Tenor aus Armenien, schon die Mutter litauische Sopranistin. Am Nationalen Kunstgymnasium in ihrer Heimat studierte sie zunächst Klavier und Chordirigat, schließlich an der Akademie für Musik und Theater Gesang. Die Titelrollen aus Tschaikowski zählen zu ihrem Repertoire: Von der Nastasja in „Die Zauberin“ bis zur Tatjana in „Eugen Onegin“. Mit „Madame Butterfly“ (Puccini) und „La Traviata“ (Verdi) hat sie eine enge Verbindung. Ihre Mutter sang daraus, als sie mit Asmik schwanger war.

Nach Salzburg ist sie mit ihren beiden Kindern (16 und 2) gekommen. Wo sie Energie tankt? „Bis jetzt war ich nur im Theater und zu Hause.“ Sie liebt aber die Sonne, Seen und generell die Wärme, „auch Sauna“.

Ihr Tipp für „Young Singers“? „Ich habe mich selbst nie als junge Sängerin identifiziert.“ Seit 14 Jahren steht sie schon auf Bühnen und war in 60 Opern zu erleben. Grigorian zufrieden: „Das Reisen ist mein Leben.“ Man lerne viel von Erfahrungen, die so bizarr sein können wie in der „Salome“.