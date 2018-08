„Flug ausgebucht oder Buchung nicht möglich!“

„Unfreundliche Massenabfertigung“

Wer sich dann verzweifelt an die Hotline von Miles & More wendet, erlebt mitunter die nächste Enttäuschung. Nur in den seltensten Fällen wird einem dort nach Kundenaussagen nämlich tatsächlich geholfen. „Das ist eine unfreundliche Massenabfertigung im Callcenter“, so ein Vielflieger. Nur Topkunden - HON Circle Member -, die nahezu täglich Business- oder First Class Tickets kaufen, erhalten ein besseres Service. Für sie steht nämlich ein eigenes Team rund um die Uhr auf Abruf telefonisch bereit, das alle Probleme rasch löst.