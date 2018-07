Vorarlbergs Alt-Landeshauptmann Herbert Keßler tot

Herbert Keßler wurde am 2. Februar 1925 in Gais/Bludesch (Bezirk Bludenz) als Sohn des späteren Rankweiler Gemeindearztes geboren, besuchte das legendäre Jesuitengymnasium „Stella Matutina“ in Feldkirch, wurde 1943 zu den Gebirgsjägern eingezogen, studierte nach dem Krieg in Innsbruck Jus und begann nach der Promotion 1949 seine berufliche Laufbahn in der Finanz- und Sozialabteilung der Vorarlberger Landesregierung. 1954 kam er in den Landtag, 1957 wurde er Bürgermeister von Rankweil (Bezirk Feldkirch). Als Nachfolger von Ulrich Ilg wurde Keßler im Herbst 1964 mit 39 Jahren zum Landeshauptmann gewählt. Ein „Paukenschlag“ zu Beginn der Amtszeit Keßler war die berühmte politische Schiffstaufe in Fußach im November 1964.