Hamilton: „Lege mich jetzt nicht an den Strand!“

„Der Start“, freute sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem insgesamt 67. Grand-Prix-Sieg von Hamilton, "war die halbe Miete. Und auf den Ultrasoft-Reifen hatten wir das schnellste Auto. Alles eitel Wonne bei den Silberpfeilen? Mitnichten. „Wir haben für dieses Rennen auf Schadensbegrenzung gehofft, der Sieg ist mehr als wir erwarten konnten. Aber unser Ziel muss es sein, in der dreiwöchigen Pause mehr Power zu finden“, so Wolff. Lächelnder Nachsatz: „Wir bringen mehr Power, entweder in Spa oder danach in Monza!“