Mieterin (52) bei Brand beinahe ums Leben gekommen

Eine 52-jährige Frau ist Sonntagfrüh bei einem Brand in ihrer Wohnung in der Grüngasse in Wien-Margareten beinahe ums Leben gekommen. Sie erlitt Verbrennungen und atmete Rauchgas ein. Ein Herzstillstand war die Folge! „Das Opfer wurde reanimiert“, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung. Die Brandursache ist noch ungeklärt.