Nächste Bayern-Pleite! Alle Tore hier im VIDEO

Der FC Bayern München hat seine USA-Reise mit einer weiteren Niederlage beendet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister, der ohne seine Nationalspieler in die USA gereist war, verlor am Samstagabend (Ortszeit) in Miami mit 2:3 (2:1) gegen den englischen Champion Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola. Alle Tore von der Partie gibt‘s im Video oben.