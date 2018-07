Schwer Sturz mit Fahrrad: 69-jährige bewusstlos

Schwerer Sturz einer 69-jährigen Radfahrerin Samstagabend in Lebring: Sie fuhr in Richtung einer Bahnunterführung und dürfte in einer Linkskurve mit dem Vorderrad gegen eine Gehsteigkante gestoßen sein. Nachkommende Passanten fanden die Radfahrerin mit einer stark blutenden Kopfverletzung bewusstlos auf dem Gehsteig liegend.