Tandempilot und 13-Jährige hingen auf Baum fest

Aus zwölf Metern Höhe abgeseilt

Eine Notlandung war notwendig, der Pilot steuerte eine Fichte an. Während sich der Gleitschirm in der Baumkrone verfing, konnten sich der Mann und die Jugendliche am Stamm festhalten. Der vom 33-Jährigen mit dem Handy verständigte Rettungshubschrauber C 14 flog Bergretter aus Schladming zur Unfallstelle.