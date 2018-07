Mick Schumacher gewann sein erstes Formel-3-Rennen

Mick Schumacher hat ausgerechnet in Spa-Francorchamps sein erstes Formel-3-Rennen gewonnen. Der Sohn des deutschen Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte am Samstag auf dem Ardennen-Kurs seinen Premierensieg in der Nachwuchsklasse vor Robert Schwartzman.