Michael Häupl wirbt für unverfälschten Spritzer

Cocktail-Schirmchen, Minzeblätter, eine Scheibe Gurke oder vielleicht gar eine frische Marille? Was heutztage alles zusammen mit Wasser und Weißwein als G‘Spritzter serviert wird, sorgt bei vielen heimischen Genießern des beliebten Mischgetränks für Köpfeschütteln. So auch Wiens Ex-Stadtchef Michael Häupl, der sich jetzt auf Facebook in einer augenzwinkernden Kampagne gegen jegliche Art von Schnickschnack im Spritzwein ausspricht.