Cacau kritisiert Özils Vorwürfe: „Nicht erwachsen“

Das umstrittene Foto Özils mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan habe „eine politische Aussage“ gehabt, „auch wenn das Mesut anders beurteilt“, sagte er dem Blatt. In den ARD-„Tagesthemen“ sagte Cacau am Donnerstagabend, in der Özil-Debatte entstehe der falsche Eindruck eines flächendeckenden Rassismus. Özil und der Verband hätten beide Fehler gemacht.