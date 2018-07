Rekord-Bulle verlängert bei Meister Salzburg

Immer noch hungrig

Ulmer kam 2009 von Ried zu den Salzburgern. Mittlerweile hält der Außenverteidiger bei 360 Pflichtspielen, 18 Toren und 61 Assists für die Bullen. Acht Meistertitel und fünf Cupsiege konnte Ulmer bisher mit Salzburg feiern. „Mein Hunger, für den FC Red Bull Salzburg zu spielen und noch weitere Titel zu gewinnen, ist nicht gestillt. Allein die vergangene Saison hat gezeigt, was alles möglich ist. Deshalb freue ich mich, dass wir den Vertrag frühzeitig verlängern konnten und gemeinsam weiter an unseren großen Zielen arbeiten“, so Ulmer.