Marcel Koller: Vom ORF zurück in die Schweiz?

Der „Blick“ erkort Koller jedenfalls zur „naheliegenden Wahl“. Völlig aus der Luft gegriffen erscheint Kollers Engagement bei Basel in der Tat nicht. Sein Name zieht in der Schweiz nach wie vor, er ist derzeit außerdem ablösefrei zu haben, weil ohne Job und kennt den Fußball in seiner Heimat freilich wie wenige andere. Wie man in der Schweiz Meister wird, stellte er als Trainer auch schon unter Beweis: 2000 mit St. Gallen, 2003 mit den Grasshoppers Zürich.