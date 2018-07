Tauernklinik bleibt jetzt doch bei Zell am See

Zell am See hat pro Jahr als Rechtsträger Abgänge von rund 1,2 Millionen Euro zu stemmen. Bei Investitionen bleibt ein Anteil von zehn bis zwölf Prozent. Aber Padourek geht es auch um die Botschaft an die Region: „Man muss uns weiterhin fragen. Man sieht, dass man auch am Land gut wirtschaften kann.“ Die Zeller SP begrüßt den Schritt ebenso: „Ein guter Tag für die Gesundheitsversorgung im Pinzgau“, so Vize Andreas Wimmreuter. Im Herbst soll der Beschluss in der Gemeindevertretung fallen.