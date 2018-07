Tschertschessow soll Russland zur EM 2020 führen

Der 54-jährige Ex-Tirol-Tormann- und -Trainer Tschertschessow hatte das Team 2016 nach einem extrem schwachen EM-Auftritt in Frankreich übernommen. Bei der Heim-WM diesen Sommer setzte sich die „Sbornaja“ im Achtelfinale gegen Ex-Weltmeister Spanien im Elfmeterschießen (4:3) durch. In der Runde der letzten acht scheiterte der Gastgeber dann aber ebenfalls im Elfmeterschießen (3:4) am späteren Finalisten Kroatien. Es war Russlands mit Abstand größter Fußball-Erfolg auf der WM-Bühne nach dem Zerfall der Sowjetunion, die 1966 Vierter wurde.