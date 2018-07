KH Nord: Schweigemauer um Skandalspital errichtet

Warum wurde ausgerechnet dieser Standort gewählt?

So schnell wird der Steuerzahler also keine Antwort auf die Frage erhalten, warum damals ausgerechnet dieser Standort ausgewählt wurde. Von der Rathausopposition bis zur Bezirkspartei WIFF fordern Politiker Fakten zum vermeintlich kontaminierten Boden. WIFF-Bezirksrat Hans Jörg Schimanek erinnert an das einstige Angebot des Bundesheeres, das KH Nord auf dem Gelände des Stammersdorfer Heeresspitals samt Integrierung der bestehenden Infrastruktur bauen zu lassen. „Wie es zu der Entscheidung für den von ÖBB und PORR angebotenen Standort kam, wird wohl weiterhin verborgen bleiben“, so Schimanek.