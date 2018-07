Zwei Verletzte am Watzmann: Martin 1 im Einsatz

Ein 73-Jähriger aus Niederbayern stürzte am Dienstagvormittag bei der Eiskapelle am Fuß der Watzmann-Ostwand und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf und eine Schulterverletzung zu. Da sich der Notarzthubschrauber Martin 1 aus dem Pongau gerade in der Nähe befand, wurde dieser um Hilfe gebeten. Der Pilot landete bei der Eiskapelle, der Verletzte wurde versorgt und zum Schneewinkel-Landeplatz gebracht, wo ein Rettungswagen den Patienten übernahm.