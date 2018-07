Sturm Graz träumt wieder von Sternstunden

Epische Schlachten

Erinnerungen werden wach, an epische Schlachten mit den stärksten Klubs in Europa: Im Bernabeu-Stadion von Madrid ging Sturm einst durch Ivica Vastic 1998 gegen die Königlichen sogar mit 1:0 in Führung - ein 1:6 war die Folge. Duelle gegen Inter Mailand und Ronaldo (den brasilianischen) bleiben ewig in Erinnerung. Genauso wie die Highlights gegen Manchester United. Unvergessen, als Roman Mählich völlig vergaß, wer vor ihm stand und David Beckham in eine Rangelei verwickelte. „Ich glaub‘, ich hab ihm gesagt, dass seine Frau nicht singen kann.“