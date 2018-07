Trotz Gegenverkehr überholt: Kollision!

In einer unübersichtlichen Kurve hat Dienstag gegen 9.40 Uhr bei Grän im Tannheimertal ein einheimischer Motorradlenker (35) trotz Gegenverkehrs überholt. Es kam, wie es kommen musste: Er krachte in einen entgegenkommenden Pkw und kam zu Sturz. Der 35-Jährige schlitterte 30 Meter der Straße entlang und wurde erheblich verletzt. er wurde in das Krankenhaus Reutte geflogen.