„Lucky“ ist nun wieder glücklich

Tanja Grundner aus Wagrain hat ein großes Herz für Tiere. Verwahrlosten Hunden aus Griechenland schenkt die Frohnatur in Salzburg ein neues Zuhause. Nun stand die nächste Heldentat an: Die 30-Jährige brachte „Lucky“, der sich in Kleinarl verirrte, mit der Seilbahn ins Tal und zurück zu seinen Besitzern.