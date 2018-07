Thiem spaziert locker ins Hamburg-Achtelfinale

Dominic Thiem hat sein Erstrundenmatch beim ATP-Sandplatz-500er in Hamburg souverän gewonnen. Der österreichische Weltranglisten-Achte und Turnierfavorit setzte sich am Dienstag gegen den französischen Qualifikanten Corentin Moutet in 1:22 Stunden mit 6:4, 6:2 durch. Am Donnerstag trifft Thiem im Achtelfinale auf den Weltranglisten-50. John Millman aus Australien.