Der Versuch größer zu sein als das Leben

Er legt eine Geschwindigkeit des Denkens an den Tag, die schon fast etwas Mathematisches hat, aber dramaturgisch immer umsetzbar ist. Es ist in jedem Sinne eine Überforderung, der man sich stellen muss, indem man einfach behauptet, dass man das kann. Es geht auf keinen Fall darum die Leute zu langweilen und man muss auch nicht alles verstehen, wenn man einen sinnlichen Zugang zu dem Abend hat. Dann entsteht etwas, was vielleicht das Einzige ist, was Theater dem Film voraus hat, nämlich das es live ist und in dem Moment passiert und genau so auch nicht wiederholbar ist. Das entsteht aber nur aus der Überforderung. Dann kann man nicht mehr so tun als ob.