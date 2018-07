Überfall auf Wettcafe: Angestellter wurde verletzt

Montagvormittag gegen 9.25 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Täter ein Wettlokal in der Grazer Griesgasse. Mit einem Messer fügten sie einem Angestellten, der alleine im Lokal war, Schnittverletzungen an der linken Hand, im Brustbereich und am Rücken zu. Die zwei Männer erbeuteten Geld aus der Kassa. Eine Alarmfahndung nach den in Richtung Norden zu Fuß flüchtenden Tätern blieb erfolglos. Die Polizei veröffentlichte via Twitter Täterbeschreibungen.