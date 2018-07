Drei Betrunkene wollten in Graz Auto stehlen

Drei betrunkene Polen (19, 30 und 32 Jahre alt) wurden Freitagabend gegen 19.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich in Graz-Puntigam an einem fremden Pkw zu schaffen machten. Sie drangen auch in den Innenraum des Autos ein, danach wollten sie es wegschieben. Die Polizei nahm die drei Männer fest, sie wurden in das Polizeianhaltezentrum Graz gebracht.