Auf einen Sprint mit Sigi Freud

Kolding lässt sie allerdings nicht nur als Ikonen auftreten, sondern schmückt sie mit Kleidung, denn auch diese ist für ihn ein Zeichen der Identität und kulturellen Bewegung. „Man denke nur an die politischen Messages wie ,Frankie Say Arm The Unemployed’, mit denen die britische Band Frankie Goes to Hollywood in den 80ern ihre Fan-T-Shirts bedrucken ließen, und so ein klares Statement zu Thatchers Regierungsstil lieferten.“ Während Kolding dieses T-Shirt der amerikanischen Tänzerin, Choreographin und Performerin Yvonne Rainer überstülpt, schlüpft Freud in ein Laufdress. „Ich bin selbst Läufer und weiß ganz genau was Sport für den Kopf bedeutet. Allerdings gibt es auch viele, die den Bewegungswahn unterliegen.“