Südkoreas Ex-Präsidentin muss für 32 Jahre in Haft

Der Skandal um Park und ihre umstrittene Freundin Choi Soon Sil hatte das Land monatelang aufgewühlt. Parks ehemalige Vertraute ist eine Schlüsselfigur in der Korruptionsaffäre. Die Tochter eines ehemaligen Sektenführers wurde im Februar zu 20 Jahren Haft verurteilt. Park wurde unter anderem vorgeworfen, ihrer Freundin die Einmischung in die Regierungsgeschäfte erlaubt zu haben, obwohl diese kein öffentliches Amt innehatte. Parks Nachfolger im Präsidentenamt ist der sozialliberale Moon Jae In.