Asylwerber straffällig: Abschiebeflug nach Nigeria

Am Donnerstag sind 19 abgelehnte Asylwerber nach Nigeria und Gambia abgeschoben worden. Auch andere europäische Länder beteiligten sich an der Operation: Insgesamt wurden 34 Personen den Behörden in den Hauptstädten der westafrikanischen Länder, Lagos und Banjul, übergeben. 17 der Nigerianer aus Österreich, die rückgeführt wurden, waren in Österreich straffällig geworden und auch verurteilt worden, teilte das Innenministerium mit.