Beinahe-Absturz: Kroatiens Torwart rettet Kollegen

Er spielte eine großartige Weltmeisterschaft in Russland und durfte sich am Ende über einen herausragenden zweiten Platz freuen. Danijel Subasic, der Torhüter Kroatiens, ließ sich bei der Ankunft in seinem Heimatland von den Fans gebührend feiern. Und glänzte bei den Feierlichkeiten auf dem Bus gleich mit einer „Parade“: Als sein Teamkollege Domagoj Vida beim Feiern ausrutschte, reagierte er glänzend, zog seinen Kameraden auf und half ihm wieder auf die Beine.