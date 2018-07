Zwei „falsche“ Bettler beklauten gutmütige Frau

„Der Diebstahl ereignete sich bereits am 2. Juli, wurde jedoch erst jetzt angezeigt“, so ein Polizist: „Während die Hausbesitzerin in der Küche für die beiden Männer, zwei 18 bis 22 Jahre alte Ausländer, Semmeln belegte, schlich einer der Männer in das Haus und stahl aus dem Schlafzimmer im ersten Stock Goldschmuck im Wert von einigen tausend Euro.“