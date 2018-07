„The Hoff“: „Mit 66 Jahren fängt das Leben an“

„Ein großes Hallo an all die Fans von Udo Jürgens und David Hasselhoff, der heute 66 ist und weiß: Das Leben fängt mit 66 an“, setzt „The Hoff“ sein an sich vorgetragenes Geburtstagsständchen an. Dass er so viele Wünsche zu seinem Geburtstag bekommen habe, freue ihn ganz besonders, so der Jubilar weiter - nur, um sich dann in alter Rettungsschwimmer-Manier in die Fluten zu stürzen.