Juncker lehnt Vilimskys Forderung vehement ab

Kein Kommentar zur Causa aus dem Bundeskanzleramt

Aus dem Bundeskanzleramt hieß es am Montag auf APA-Anfrage erneut, dass man die Vilimsky-Aussagen nicht kommentieren wolle. Auch Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) betonte, sie sei beim EU-Außenministerrat am Montag in Brüssel darauf nicht angesprochen worden, „es ist in keinster Weise ein Thema“. Und: „Ich kommentiere das einfach nicht.“