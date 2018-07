Sicherheit wurde in Plainfeld erhöht

Die Flachgauer Gemeinde hat noch einen klassischen, kleinen Ortskern. Die Kirche, ein Wirtshaus, Kindergarten, Volksschule und die Bank befinden sich auf engstem Raum. Auch das Gemeindeamt befindet sich in direkter Nähe. Obwohl das Gebiet keinen klassischen Durchzugsverkehr wie andere Orte in Stadtnähe haben, hat das Aufkommen an Fahrzeugen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

„Zählungen haben bis zu 1200 Fahrzeuge am Tag im Ort ergeben“, sagt Bürgermeister Wolfgang Ganzenhuber. Und es sind sehr viele Kinder der Volksschule dort unterwegs. Zunächst wurde der Bau von Schutzwegen angedacht, dafür ist der Verkehr allerdings zu gering. „Als Alternative hat die Begegnungszone vor der Kirche sehr gut gepasst. Es ist die sicherste Lösung“, erklärt Ganzenhuber. Unfälle zwischen Autos und Personen habe es bisher keine gegeben. Vereinzelt gibt es am Platz aber Blechschäden bei kleineren Pkw-Unfällen.