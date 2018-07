Ein Sieg und zwei Niederlagen für Österreichs Asse

Die als Nummer zwölf gesetzten Schützenhöfer/Plesiutschnig mussten sich in Utrecht in Pool E in ihrer ersten Dienstag-Partie den Spanierinnen Angela Lobato/Amaranta Fernandez mit 0:2 (-16,-21) geschlagen geben. Am Abend schafften sie nach der Auftakt-Niederlage dann aber doch noch den ersten Gruppensieg. Die Steirerinnen besiegten die Schweizerinnen Laura Caluori/Dunja Gerson mit 2:1 (15,-17,14). Das Duo wahrte damit die Aufstiegschance in die EM-Zwischenrunde - am Mittwoch geht es ab 14 Uhr im letzten Spiel der Gruppe E mit Nina Betschart/Tanja Hüberli gegen ein weiteres Schweizer Duo.