Stirbt der Ozean, stirbt der Mensch!

Mikroplastik großes Problem

In Zahnpasta, Peelings, Duschgels und vielen weiteren Pflege- und Kosmetikprodukten sind winzige Kunststoffteilchen enthalten, die aus dem Abwasser praktisch nicht herausgefiltert werden können und so fast ungehindert in unsere Gewässer - und über diese in die Meere - gelangen. Am Strand der - unbewohnten - Südostpazifikinsel Henderson Island etwa wurden 38 Millionen Plastikteile aufgefunden, die am Strand angeschwemmt wurden.