Drama in Parma! Doch keine Serie A für Kultklub?

Falls Parma der Aufstieg gewährt wird, sollte der Club mit sechs Minuspunkten starten, so die Forderung. Bleibt Parma in der Serie B, würde Palermo stattdessen aufsteigen. Parma-Stürmer Emanuele Calaio wird vorgeworfen, vor dem Meisterschaftsfinish gegen Spezia Calcio am 18. Mai einem Spieler seines Ex-Clubs per Whatsapp geschrieben zu haben und diesen nach Ansicht des Anklägers damit aufgefordert zu haben, zurückhaltender gegen Parma zu spielen. Dem 36-Jährigen droht eine mehrjährige Sperre.