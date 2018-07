Gewinnen Sie Tickets für den Davis Cup in Graz!

Dominic Thiem hat gerade erst in Wörschach aufgeschlagen, schon ist der nächste Tennis-Stargast im Anflug auf die Steiermark: Barbara Schett, die ehemalige Nummer sieben der Weltrangliste, nimmt sich am Sonntag einen ganzen Tag lang Zeit für den steirischen Nachwuchs. Motto: Ready, Schett, Go! Gemeinsam mit der „Kronen Zeitung“ verlost der Steirische Tennisverband zwei Drei-Tages-Tickets für das Davis-Cup-Duell Österreich gegen Australien in Graz.