Italien fordert Alarmsignal für Auto-Kindersitze

Kind im Auto zurückgelassen

Laut Statistiken, die im italienischen Journal of Pediatrics veröffentlicht wurden, „sterben jedes Jahr viele Kinder an Hitzschlag und Hyperthermie, weil sie in geschlossenen Autos unbeaufsichtigt geblieben sind“. Der jüngste Fall ereignete sich im Juni 2017, als eine Mutter aus der Toskana ihre 16 Monate alte Tochter im Kindersitz vergaß, das Kind starb. Zu einem ähnlichen Fall kam es in Florenz, wo ein 18 Monate altes Kleinkind ums Leben kam.