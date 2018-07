Maradona will sich in Weißrussland niederlassen

Maradona bemerkte auch: Wenn auch wenn seine fachliche Karriere hier zu Ende gehen sollte, würde er sich gerne in Weißrussland niederlassen. “Ich dachte, in meinem Alter habe ich keine Chance, noch einmal eine Gelegenheit zu bekommen, einen Klub zu führen und zum Wachstum zu helfen. Ich bin sehr dankbar für diese Verpflichtung, wenig Besseres geschah in meinem Leben." Allerdings waren die Spieler von Brest zu sehr in Feierstimmung: Dynamo verlor die erste Partie unter Maradona klar mit 1:3 gegen Schachtjor Soligorsk.