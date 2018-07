Wie das Smartphone das Konzerterlebnis stört

„Yondr“ sperrt Smartphones weg

Geholfen hat es nichts, weshalb Bands und Künstler vor allem in den USA nun vermehrt auf eine Erfindung aus San Francisco zurückgreifen: Yondr ist eine Tasche, in der Smartphones für die Dauer des Auftritts weggesperrt werden. Die vom gleichnamigen kalifornischen Unternehmen entwickelten Taschenwerden ähnlich den Sicherungsetiketten in Kaufhäusern vor Veranstaltungsbeginn mit einem Magnet-Pin verschlossen. Wer das Smartphone nicht wegsperrt, muss draußen bleiben. Während des Auftritts der Band oder des Künstlers lassen sich die Smartphone-Hüllen dann nur noch in speziellen dafür vorgesehenen Bereichen entsperren. Für Notfälle empfiehlt der Hersteller, den Vibrationsalarm zu aktivieren.