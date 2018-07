Teenager (17) entführt: Polizei stoppt Täter!

Entführungsalarm in Oberösterreich! Beim Stadtbad in Steyr passte ein Pärchen - 21 und 24 Jahre alt - einen Teenager (17) ab, bedrohte ihn mit einem Baseballschläger und einer Pistole und zwang ihn so, in ihr Auto zu steigen. Ein Zeuge beobachtete die dramatischen Szenen und schlug Alarm. Die Polizei konnte die Kidnapper stoppen.