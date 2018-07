„Eine Stimmung als wäre Österreich im WM-Finale“

Der Neue Platz in Klagenfurt ist bei der Fußball-WM zum „Wohnzimmer“ der kroatischen Landsleute geworden. Wann immer Modric und Co. im Einsatz sind, wird das Public Viewing beim Lindwurm von Tausenden Fans gestürmt. So wird es auch heute Nachmittag sein, wenn die „Vatreni“ aus Kroatien auf die „Le Bleus“ aus Frankreich treffen. Kein Wunder: Immerhin leben - laut aktueller Statistik - 6252 kroatische Landsleute in Kärnten.