Polizist wird fast 2 km von Auto mitgeschleift

Der 22-jährige Jamel Robert Patton war in Youngstown ohne Scheinwerfer unterwegs, deswegen hielten ihn die Polizisten an. Der junge Lenker wollte aber einer Strafe offenbar entgehen - der Beamte Michael Miller hatte vor diesem Sinneswandel allerdings schon die Tür auf der Fahrerseite aufgemacht. Als der Pkw beschleunigte, hielt er sich an der Tür und der Dachsäule fest, um nicht bei hohen Tempo weggeschleudert zu werden oder schlimmer noch - unter die Räder zu geraten.