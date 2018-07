Erste Spur zu nervigem Geräusch in Ranshofen

Ersatzteile wurden bestellt

„Es wurden Ersatzteile für die Maschine bestellt, die Lieferung dauert bis Mitte oder Ende Juli“, so der Bezirkshauptmann. Nach deren Einbau werde man sehen, ob das Geräusch weiter für Beschwerden sorgt. Falls nicht, liegt noch eine Hoffnung auf anstehenden Betriebsurlauben. Sollte das Geräusch in gewissen Wochen gar nicht wahrgenommen werden, könnte man so zumindest weitere Firmen ausschließen.